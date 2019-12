Autofahrerin kollidierte beim Abbiegen mit Kleinkraftrad

Eine 39 Jahre alte Fahrerin eines VW Sharan fuhr am Samstag gegen 14.35 Uhr auf der Lindenstraße in Bad Buchau. Kurz vor einer Kreuzung überholte sie zwei am rechten Fahrbahnrand fahrende Kleinkrafträder. In der Folge bog die 39-Jährige nach rechts in die Weiherstraße ab, kollidierte aber mit dem vorderen der beiden zuvor überholten Fahrzeuge. Der 84 Jahre alte Fahrer des dreirädrigen Kleinkraftrades, der glücklicherweise einen Helm trug, kam zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Der schwer verletzte Mann musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen.