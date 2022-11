Autofahrer wird von Straße abgedrängt

Ein 21-Jähriger Autofahrer ist am Samstagvormittag bei Kanzach von der Straße abgekommen, weil jemand im Gegenverkehr überholt hat. Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu dem Vorfall.

Am Samstag gegen 11 Uhr war der 21-Jährige auf der Landstraße von Marbach in Richtung Kanzach unterwegs. Auf Höhe der Kreisgrenze kamen ihm ein rotes und ein blaues Auto entgegen. Der Fahrer des blauen Wagens setzte plötzlich zum Überholen an und fuhr auf die Gegenspur. Der Fahrer des blauen Autos hatte zu knapp ausgeschert, sodass der 21-Jährige starke bremsen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und rutschte in den Graben. Die Fahrer imn blauen und roten Wagen fuhren ohne anzuhalten weiter in Richtung Marbach. Der 21-Jährige blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Das Polizeirevier Riedlingen hat die Ermittlungen zu diesem Unfall und wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen. Sie bitten Zeugen, insbesondere die Fahrer des roten und blauen Autos, sich beim Polizeirevier Riedlingen unter Telefon 07371/9380 zu melden.