Das heftige Schneetreiben und glatte Fahrbahnen sind einem Autofahrer am frühen Mittwochmorgen zum Verhängnis geworden. Auf der Fahrt von Moosburg nach Bad Buchau rutschte er mit seinem Auto in der scharfen Linkskurve beim Federseekanal zunächst in die Leitplanke und danach auf der Gegenfahrbahn in den Graben. Verletzt wurde dabei niemand. Foto: Klaus Weiss