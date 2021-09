Seit einer Polizeikontrolle am Mittwoch in Dürnau hat ein Autofahrer keinen Führerschein mehr. Eine Polizeistreife kontrolliert am Abend in der Buchauer Straße den Verkehr. Sie stoppte kurz vor 23 Uhr einen Mercedes, dessen Fahrer erkennbar betrunken war. Ein Test bestätigte diesen Verdacht. Der 57-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Jetzt erwartet den Mann eine Strafanzeige.