Berauscht hat sich ein Autofahrer am Montag in Kanzach ans Steuer gesetzt. Gegen 16.45 Uhr kontrollierte die Polizei den 21-jährigen Autofahrer. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann Drogen genommen hatte. Ein Test bestätige dies und der junge Mann kam in ein Krankenhaus.