Auto zieht kilometerlange Ölspur durch die Stadt

Von Deutsche Presse-Agentur und Schwäbische Zeitung

Nach europaweiter Fahndung sitzt ein nach einem Freigang nicht zurückgekehrter Straftäter wieder in Haft. Der 57 Jahre alte Mann habe sich am Mittwochabend der Bundespolizei in Freiburg gestellt, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Konstanz am Donnerstag mit.

Der 57-jährige wurde durch Urteil des Landgerichts Ravensburg vom 1997 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Er hatte 1996 in Bad Saulgau eine Boutique überfallen, um an Bargeld zu gelangen und dabei eine ihm unbekannte ...