Polizei und Rettungsdienst sind am Samstag in Bad Buchau im Einsatz gewesen. Eine 33-Jährige wurde gegen 16.45 Uhr bei einem Unfall in der Plankentalstraße leicht verletzt. Sie hatte das mit Schrittgeschwindigkeit fahrende Auto eines 85-Jährigen angehalten, weil Kinder auf der Straße spielten. Dabei streifte das Auto die Fußgängerin, die daraufhin ein Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus brachte.