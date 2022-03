Auto stößt mit Dreirad zusammen

Weil ein Autofahrer beim Losfahren nicht aufgepasst hatte, ist es am Donnerstag in Bad Buchau zu einem Unfall gekommen. Der 39-Jährige fuhr kurz nach 6 Uhr rückwärts aus einer Zufahrt in die Schussenrieder Straße. Zwischen parkenden Autos fuhr er auf die Straße, aber nicht vorsichtig genug, denn er rammte das motorisierte Dreirad einer 59-Jährigen. Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen, musste aber nicht sofort behandelt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu diesem Unfall auf. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. Denn „wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen“, so die Straßenverkehrsordnung.