Im Gartenzaun ist am Montag ein Auto in Bad Buchau gelandet. Kurz nach 7.45 Uhr fuhr der 50-Jährige mit seinem VW in der Inselstraße und bog nach links in den Dullenriedweg ab. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr gegen einen Gartenzaun, der dabei nicht unerheblich beschädigt wurde. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro.