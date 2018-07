Ausstellung zeigt „Große Vielfalt der Fotografie“

In den nächsten Wochen schmücken die Bilder von Karl Klug aus Blaubeuren die Künstlerwand des Gesundheitszentrums Federsee in Bad Buchau. Eine bunte Mischung aus den Bereichen Miniaturfotografie, abstrakte Fotografie sowie Städte- und Naturaufnahmen können bis zum 14. September betrachtet werden.

Der gebürtige Neu-Ulmer Karl Klug lebt heute in Gerhausen, einem Teilort von Blaubeuren. Seit seiner Jugend ist Fotografieren sein Hobby. Angefangen hat er mit einer schlichten, schwarzen und rechteckigen Kamera der Marke Bilora mit Drehrad für den Filmtransport. Jahre später legte er sich eine analoge Spiegelreflexkamera, eine Minolta X 300, zu. Im Jahr 2002 wechselte Karl Klug von der analogen in die digitale Fotografie. Mit dem Wechsel eröffnete sich eine neue Welt für ihn. Die erste digitale Spiegelreflexkamera, eine Canon 350D, schaffte er sich dann 2005 an. Bis heute ist er dieser Marke treu geblieben.

Sein Handwerk hat sich Karl Klug selbst beigebracht. Durch jahrelanges Fotografieren, Lesen von Fachbücher, das Umsetzen in die Praxis und einem Austausch in einem Foto-Forum konnte er sich wichtige Eigenschaften im Bereich Fotografie aneignen. Seine Motive, vor allem Tier- und Natur-aufnahmen, findet er in der Umgebung seiner Heimatstadt Blaubeuren, in den Städten von ganz Deutschland sowie im ehemaligen Sudetenland, heute Tschechien und zugleich Heimat seiner Eltern.

Aber nicht nur Tier- und Naturaufnahmen, sondern auch Makroaufnahmen, Fotomontagen oder Nachtaufnahmen zählen inzwischen zu seiner Leidenschaft. Mit einer bunten Mischung von Bildern aus verschiedenen Bereichen der Fotografie möchte Karl Klug den Betrachtern zeigen, dass Fotografieren viele unterschiedliche Facetten hat. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Es kann weit mehr fotografiert werden als nur Landschaften, Städte oder Tiere. „Seit einiger Zeit gibt es auch sogenannte Kameradrohnen, die atemberaubende Aufnahmen aus der Vogelperspektive machen“, erzählt Karl Klug faszinierend. Er hat bereits einige Einzel- und Gruppenausstellungen mit seinen Bildern hinter sich, wie beispielsweise im Sudetendeutschen Haus in München, in Rechberghausen in der Kulturmühle, im Business Center in Ulm oder im Begegnungszentrum Mährisch Trübau in Tschechien. Die „Große Vielfalt der Fotografie“ ist von Montag bis Sonntag zwischen 8 und 20 Uhr im Gesundheitszentrum Federsee „Am Kurpark 1“ (ehemals Seegasse 2/1) in Bad Buchau zu sehen.