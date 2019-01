Ausstellung erinnert an verstorbenenKünstler Van Grädde

Eine Ausstellung im Gesundheitszentrum Federsee in erinnert derzeit an den im November 2018 verstorbenen Künstler Andreas Mauer. Bis 14. März sind Werke aus seinen letzten Schaffensjahren, die aus vielen Schichten Farbe und großen Spachteln hergestellt wurden, zu bewundern.

Van Grädde, wie er in seinem Freundes- und Bekanntenkreis genannt wurde, widmete sich 20 Jahre lang der Acryl-Malerei. Seinen Künstlernamen verdankt er dem Krätishof bei Oberessendorf, seiner Heimat. Bereits zur Schulzeit malte er mit Leidenschaft. Neben seinem Beruf als Elektromaschinenmonteur verbrachte er viel Zeit vor den Leinwänden. Die Ausstellung „in memory of“ zeigt Bilder des im November 2018 verstorbenen Künstlers. Andreas Maucher wurde wegen einer schweren Krankheit nur 42 Jahre alt.

Für die Ausstellung im Gesundheitszentrum Federsee wurden Werke aus seinen letzten Schaffensjahren gewählt. Die intensiven und warmen Farbtöne sollen dem Betrachter ein positives Gefühl vermitteln, gerade jetzt in der kalten und dunklen Jahreszeit. In diesen Werken arbeitete er mit vielen Schichten Farbe und großen Spachteln, um diese einzigartigen Strukturen erzeugen zu können. Mit dieser Technik ließen sich auch verschiedene Farbgebungen und Effekte erzielen.

Van Grädde arbeitete viele Jahre mit Kunstgalerien zusammen, mit denen er auf zahlreichen internationalen Kunstmessen, beispielsweise in Innsbruck, Sindelfingen und China, vertreten war. Nebenbei nahm er auch an verschiedenen öffentlichen Ausstellungen in Köln, München, Ulm und Italien teil. Das Gesundheitszentrum Federsee zeigt seine Bilder bereits zum dritten Mal.