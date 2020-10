Ausprobierstunden beim „Tastentanz“

„88 Tasten, die tanzen am Klavier, 88 Tasten, die tanzen hier mit mir“, tönt es aus dem Haus der Musik in Bad Buchau: Das neue Musikschulangebot hat fröhlich und spielerisch begonnen. Ab November können neue Kinder dazukommen, das Projekt läuft bis Ende Februar. Wer Lust hat, spielerisch das Instrument Klavier zu erkunden, kann zur Ausprobierstunde kommen: jeweils an Freitag und Samstag, 9./10., und 23./24. Oktober, für Kinder ab fünf Jahren, einzeln oder zu zweit.