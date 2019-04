Ausgräber bringen verborgene Brücken ans Tageslicht

Trotz Graupelschauer und Nieselregen haben sich viele Interessierte am Treffpunkt in der Bad Buchauer Federseeklinik eingefunden, um an den Führungen zur aktuellen Rettungsgrabung an der Baustelle des Pflegeheims teilzunehmen.

Der gelernte Schmid und Archäotechniker Patrick Geiger von der Museumspädagogik im Federseemuseum führte die Besucher zunächst zur Baustelle des Buchauer Pflegeheim-Neubaus, wo Grabungsleiter Wolfgang Hohl sie bereits erwartete. Direkt am Abgrund der riesigen Baustelle erläuterte Hohl die spannenden Vorgänge und aktuellen Erkenntnisse der Rettungsgrabung, mit deren Fertigstellung bis Mitte Juni gerechnet wird: „Dadurch verzögert sich der Neubau des Pflegeheims um etwa drei Monate.“

Wie ein riesenhaftes Mikadospiel liegen die Jahrtausende alten Hölzer kreuz und quer aufeinander – in krassem Gegensatz zum angrenzenden nüchternen Neubau des 21. Jahrhunderts. Da bekamen die Besucher nicht nur wegen der Graupelschauer Gänsehaut, als Wolfgang Hohl erklärte: „Diese 13 Meter breiten Trassen entstanden bereits in den Jahren 1500 bis 1400 vor Christus. Es sind monumentale Bauwerke, die eine Verbindungssfunktion zur Insel haben.“ Eigentlich, so Hohl, habe man bei den Grabungsarbeiten nur Bohlenwege erwartet, doch dann sei man sehr tief auf offenbar älteres, ans Ufer angespültes Baumaterial gestoßen.

Wie Zugbrücken der Ritterburgen

Eine Notgrabung im September 2018 zur Umlegung des Wasserkanals brachte mit erstem Fundmaterial aus der Bronzezeit eindrucksvolle Ergebnisse, nämlich massive Holzpfähle, die auf die Existenz einer ehemaligen Brückenkonstruktion hindeuteten. „Der Auswerter der Forschungen nimmt an, dass diese Konstruktion ähnlich wie die Zugbrücken der mittelalterlichen Ritterburgen konstruiert wurden“, erklärte der Grabungsleiter und wies darauf hin, dass solche bronzezeitlichen Brücken eine absolute Rarität sind: „In ganz Europa gibt es nur vier Fundorte dieser Brücken! Spektakulär ist, dass es außer in der Schweiz und in England ausgerechnet im Federseebecken gleich zwei Fundorte gibt.“

Dokumentiert werden die uralten Hölzer mittels einer speziellen Software: „Hierbei handelt es sich nicht um Fotoaufnahmen, sondern um digitale Aufnahmen von Drohnen, die dann als gerechnete Dateien komplett dreidimensional und schwenkbar im Computer gespeichert werden“, so Hohl. Gleichzeitig werden die Fundstücke selbst vor der Verprobung mit Nummern versehen und einzeln auf Tischen betrachtet: „Dann fällt die Entscheidung, was auf Probe reduziert oder im Ganzen ins Labor gebracht wird.“

Durchwegs um Holz von Laubbäumen handelt es sich bei den Funden: Eiche, Esche, Ahorn – und natürlich Buchen, die der Stadt ihren Namen gaben. Von den insgesamt 80 gefundenen Holzteilen wurden bisher 60 Teile in ein großes Lager bei Radolfzell gebracht, wo sie nass gelagert werden. Davon wiederum ausgesuchte Proben werden in einem speziellen Lager in Esslingen konserviert: „Dazu werden riesige Flächen benötigt, was alles auch sehr kostenaufwendig ist.“ Doch angesichts dieser archäologischen Schätze rechnet sich dieser Aufwand für das Landesamt für Denkmalpflege gerade im Bad Buchauer Federseegebiet außerordentlich. So wurden drei Pfahlbausiedlungen am Federsee schon vor Jahren von der Unesco als Welterbe ausgewiesen. Gefunden wurden unter anderem aber auch Reste eiszeitlicher Rentierknochen, von Paddeln und Werkzeuggriffen sowie einer Fischfanganlage und Keramikscherben. Einbäume und Angelhaken, Harpunen, Reusen und Netze sowie spezielle Pfeile für die Vogeljagd weisen darauf hin, dass in prähistorischer Zeit Fisch- und Vogelfang betrieben wurde.

Die Federseeregion bietet deshalb so eine hohe Funddichte, da organische Substanzen wie Bauhölzer, Tonscherben, Textilien aus Pflanzenfasern, botanische Funde und vieles mehr in dem feuchten Milieu des Moors in einer einzigartigen Qualität und Vielzahl die Jahrtausende überdauert haben. Insgesamt wurden schon mehr als 2500 Fundstücke geborgen, wobei die Brückenkonstruktionen als außergewöhnlichster Fund die Forscher hoffen lässt, irgendwann einmal die Brücken aus der Bronzezeit rekonstruieren zu können.