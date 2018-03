Ausflugsziel Nördliches Federseeried

Mit der Eröffnung des Archäologischen Moorlehrpfades im Mai 2017 hat das nördliche Federseeried eine touristische Aufwertung erfahren. Nun haben die Gemeinden Alleshausen und Seekirch ein Faltblatt und eine Homepage zum Lehrpfad veröffentlicht.

„Da unsere archäologischen Schätze quasi unter Tage liegen, laden wir alle Interessierten ein, sich mit unserer Vergangenheit auseinanderzusetzen“, formuliert Seekirchs Bürgermeister Stefan Koch seine Erwartungen an den neuen Moorlehrpfad. So könnten die Wanderer verstehen, „wie das Moor in Verbindung mit der Wiedervernässung dazu beiträgt, unser kulturelles Erbe zu erhalten“. Er verbindet Seekirch mit der Nachbargemeinde Alleshausen im nördlichen Federseeried über eine attraktive Rundwanderung.

Mit Start in Seekirch oder Alleshausen können Natur- und Kulturfreunde auf einer Strecke von etwa dreieinhalb Kilometern viel Wissenswertes erfahren: Beispielsweise, warum die jungsteinzeitliche Moorsiedlung Seekirch-Achwiesen topografisch und architektonisch eine Ausnahme unter den jungsteinzeitlichen Moorsiedlungen des Federseeriedes darstellt, womit sich die Bewohner der Siedlung Alleshausen-Grundwiesen beschäftigt haben und welche Bedeutung Moore nicht nur für die Konservierung von Bodendenkmälern haben, sondern auch als Reservat für bedrohte Tiere und Pflanzen. Der Flyer und die Homepage zum Lehrpfad enthalten eine Karte des Wegeverlaufs mit Parkmöglichkeiten sowie eine Übersicht der Stationen, ergänzt durch touristische Tipps für weitere Erkundungen des Ausflugsziels Federsee.

Archäologische Schätze mit Welterbestatus

Mit der Eröffnung des Lehrpfades ging ein lang ersehnter Wunsch der Gemeinden in Erfüllung, die archäologischen und naturkundlichen Schätze in ihren Gemarkungen angemessen touristisch präsentieren zu können. „Was die Gemeinden Alleshausen und Seekirch zu bieten haben, ist von europäischer Bedeutung: Seit 2011 sind zwei unserer zahlreichen archäologischen Bodendenkmäler Teil des Unesco-Welterbes ,Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen’“, ergänzt Kochs Amtskollege Klaus Ulmschneider aus Alleshausen.

Damit spiele der Federsee in einer Liga mit der Klosterinsel Reichenau oder dem Kölner Dom, ist Bürgermeister Koch überzeugt. Allerdings erfordere die Lage im Moor nicht nur eine besondere Form der Vermittlung, sondern auch verstärkte Anstrengungen zur Erhaltung. Akut durch Entwässerung bedroht, konnte der Naturschutz die jungsteinzeitlichen Hausgrundrisse, Einbäume und Werkzeuge durch umfangreiche Renaturierungen und mit finanzieller Unterstützung der EU sichern.

Doch auch über der Grasnarbe punkten die Gemeinden mit europaweit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. Diese profitieren gleichermaßen von der Feuchthaltung der Moorflächen, so die seltene Bekassine. „An den verschlossenen, wassergefüllten Gräben sind ideale Nahrungsreviere für durchziehende Vogelarten entstanden, die sich dort mit Kleintieren für die Weiterreise stärken“, bestätigt Jost Einstein, der Leiter des Nabu-Naturschutzzentrums Federsee.