Ausfahrt zum OHA-Treffen

Die Bad Buchauer Moorochsen besuchen am Sonntag, 24. Februar, das OHA-Treffen bei der Narrenzunft Herbertingen. Abfahrt der Busse ist um 12 Uhr am Parkplatz Bittelwiesen und an der Haltestelle Kappel beim Bürgerstüble. Die Moorochsen laufen an Nummer 13 von insgesamt 31 Gruppen. Umzugsbeginn ist um 14 Uhr. Eine Teilnahme an der Fahrt ist nur mit gültiger Fahrkarte, beziehungsweise nach vorheriger Anmeldung möglich. Umzugsaufstellung ist im Wohngebiet an der Marbacher Straße in der Silcherstraße/Steigäcker. Die Buchauer Narren werden musikalisch begleitet von den Dürnauer Xälzbären. Die geplante Rückfahrt ist um 17 Uhr.