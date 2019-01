Ausfahrt zum Jubiläumsumzug

Die Bad Buchauer Moorochsen besuchen am Samstag, 26. Januar, den Jubiläumsumzug in Burgweiler bei Ostrach. Dort feiert die Schnellergilde ihr 50-jähriges und die Burgnarren ihr 33-jähriges Bestehen. Abfahrt der Busse ist um 13.30 Uhr am Parkplatz Bittelwiesen und an der Haltestelle Kappel beim Bürgerstüble. Die Moorochsen laufen als Nummer 16 von insgesamt 65 Gruppen. Umzugsbeginn ist um 15.15 Uhr. Eine Teilnahme an der Fahrt ist nur mit gültiger Fahrkarte beziehungsweise nach vorheriger Anmeldung möglich. Umzugsaufstellung ist in der Zehntstraße. Es begleitet uns musikalisch der Fanfarenzug Unlingen. Die geplante Rückfahrt ist um 18 Uhr.