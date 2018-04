Aus der Trickkiste der Steinzeit

Geniale Erfindungen aus der Steinzeit stehen im Federseemuseum Bad Buchau am Sonntag, 29. April, und am Dienstag, 1. Mai, im Mittelpunkt. Unzählige Originalfunde zeugen vom Ideenreichtum, der mit einfachen Hilfsmitteln und cleveren Tricks patentverdächtige Neuerungen schuf. Sie sind mitunter richtungsweisend für den heutigen Stand der Technik. Archäotechniker Eckhard Czarnowski aus Freiburg zeigt im archäologischen Freigelände Verblüffendes zu Technik und Material.

Czarnowski ist Experte in Sachen Archäotechnik. Er baut für Museen Werkzeuge der Steinzeitmenschen nach, denn die ausgestellten Originale sind zu wertvoll und einmalig, dass sie durch Berührungen von Ausstellungsbesuchern sofort beschädigt werden würden. Darüber hinaus versucht er zu ergründen, wie die Steinzeitmenschen Werkzeuge, Waffen und andere Gebrauchsgegenstände, zum Beispiel Äxte, Sicheln, Hacken oder auch Speere hergestellt haben.

Besucher des Federseemuseums sollen an den beiden Tagen in den Genuss seiner langjährigen Erfahrung kommen. Gemeinsam kann man mit ihm ganz praktische Antworten auf Fragen erhalten: Wie waren Steinzeitmenschen in der Lage, Werkzeuge herauszustellen, die ähnlich scharf wie ein Messer oder eine Schere sind? Was wurde von einem erlegten Tier alles verwendet für Kleidung und Werkzeug? Wie wurde Feuer ohne Streichholz entfacht? Und wie brachte man Gegenstände effektiv und haltbar zusammen, gab es in der Steinzeit etwa schon „Heißkleb“? Hand anlegen und Mitmachen ist die Devise an diesen beiden Programmtagen, wofür Eckhard Czarnowski auch ein beeindruckendes Sortiment an Repliken dabei hat.