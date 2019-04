Aus dem Abendessen wird ein Psychospiel

„Der Vorname“ ist die Verfilmung eines erfolgreichen Theaterstücks und am Dienstag, 16. April, im Kurzentrum Bad Buchau zu sehen. Beginn ist um 19.30 Uhr im großen Saal. Zum Inhalt: Es hätte ein wunderbares Abendessen werden können, zu dem Stephan (Christoph Maria Herbst) und seine Frau Elisabeth (Caroline Peters) in ihr Bonner Haus eingeladen haben. Doch als Thomas (Florian David Fitz) verkündet, dass er und seine schwangere Freundin Anna (Janina Uhse) ihren Sohn Adolf nennen wollen, bleibt den Gastgebern und dem Familienfreund René (Justus von Dohnányi) bereits die Vorspeise im Hals stecken. Man faucht einander Wahrheiten ins Gesicht, die zugunsten eines harmonischen Zusammenseins besser ungesagt geblieben wären. Starke Egos geraten aneinander, Eitelkeiten werden ausgespielt und der Abend eskaliert: Die Diskussion über falsche und richtige Vornamen geht in ein Psychospiel über, bei dem die schlimmsten Jugendsünden und die größten Geheimnisse aller Gäste lustvoll serviert werden. Dieser neue Film von Sönke Wortmann hatte in den vergangenen vier Monaten über eine Million Zuschauer in den Kinos.