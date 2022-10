Auffälliger Autofahrer muss Führerschein abgeben

Wegen Trunkenheit am Steuer erwartet einen 59-Jährigen ein Strafverfahren. Der Einen auffälligen Autofahrer war einer Frau am Mittwoch bei Betzenweiler aufgefallen.

Gegen 18.40 Uhr war die Zeugin auf der Straße zwischen Moosburg und Betzenweiler unterwegs. Dort fiel ihr ein Autofahrer auf, der in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug geriet auch mehrmals auf die Gegenfahrspur. Deshalb verständigte sie die Polizei und verfolgte den Autofahrer bis nach Betzenweiler. An einem Wohnhaus trafen die Polizisten den Fahrer am Steuer an. Der roch stark nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Auf der Polizeidienststelle musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein.