Eine Gruppe junger Leute aus der Region, davon der große Teil aus dem Federseegebiet, fuhr im Auftrag des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge ins ehemals deutsche Ostpreußen, in die heutige russische Oblast Kaliningrad. Sie arbeitete dort auf einem Soldatenfriedhof, auf dem Gefallene aus beiden Weltkriegen liegen, und begab sich auf Spurensuche zur gemeinsamen Geschichte. Zur Gruppe des Jugendlagers Federsee unter Leitung von Klaus Knoll und Jürgen Mattmann stießen vor Ort auch Teilnehmer aus Russland und Belarus dazu.

Ziel des ersten Reiseabschnitts war der Osten des Kaliningrader Gebiets, eine ländliche Region, die bis heute unter den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs und der daraus resultierenden Flucht und Vertreibung der deutschen Bevölkerung leidet. Untergebracht war die Gruppe dort in der Nähe der Stadt Gumbinnen (Gusev).

Gearbeitet wurde auf dem internationalen Soldatenfriedhof in Pillkallen/Schloßberg (Dobrovolsk). Kaum eine andere deutsche Stadt wurde von den beiden Weltkriegen so verheerend getroffen wie Pillkallen. Im Ersten Weltkrieg nach dem russischen Angriff auf Ostpreußen 1914 zweimal vorübergehend von der russischen Armee besetzt, teilweise geplündert und zerstört, wurde sie bis in die 1920er-Jahre wieder aufgebaut.

Der Soldatenfriedhof entstand bereits im bzw. nach dem Ersten Weltkrieg. Damals war es oft üblich, dass eine Armee alle Gefallenen bestattete, die sie finden konnte. Auch in Pillkallen wurde neben dem Zivilfriedhof ein gemeinsamer Soldatenfriedhof angelegt, so dass dort gefallene Deutsche neben Gefallenen aus dem russischen Zarenreich liegen. Auf dem ehemaligen deutschen Zivilfriedhof, der nach der Flucht und Vertreibung der deutschen Bevölkerung zu sowjetischen Zeiten aufgelöst wurde, konnten in den 1990er-Jahren durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge aus der Umgebung weitere deutsche Gefallene aus dem Zweiten Weltkrieg dazu gebettet werden. Die Gruppe restaurierte auf dieser Anlage das Eingangstor und den Zaun, reinigte Grabsteine und einen Obelisken und erneuerte Inschriften und Grabkennzeichen.

Als Abschluss des Arbeitseinsatzes gestalteten die jungen Leute eine Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof. Die russischen Teilnehmer ergänzten dabei als Zeichen für die völkerübergreifende Freundschaft und Verbundenheit in Europa am „Band der Nationen“ des Jugendlagers Federsee die russische Flagge. An diesem Band sind die Flaggen aller Länder aufgereiht, in denen das Jugendlager Federsee in seiner über 50-jährigen Geschichte bisher für den Volksbund im Einsatz war.

In ihrer Freizeit brachten Führungen in Gumbinnen (Gusev), ein Ausflug in die Rominter Heide, eine Kanutour auf der Angerapp (Angrapa) und der Besuch einer Banja, einer russischen Sauna mit Holzofen und Birkenzweigen, der Gruppe die Region näher.

Nächstes Zel war die alte ostpreußische Hauptstadt Königsberg, das heutige Kaliningrad. Königsberg war bis zum Zweiten Weltkrieg die östlichste Provinzhauptstadt Deutschlands, danach wurde es als Kaliningrad zur westlichsten Großstadt der Sowjetunion und Russlands. Reste aus deutscher Vergangenheit, Relikte aus Sowjetzeiten und Sehenswürdigkeiten der Gegenwart machen Kaliningrad zu einer Stadt der Brüche und verleihen ihr heute einen eigenen Charakter. Im Gegensatz zum zurückgebliebenen ländlichen Umland wirkt Kaliningrad heute modern und an vielen Stellen als Stadt im Aufbruch.

Ein Ausflug führte die Gruppe an die samländische Ostseeküste nach Palmnicken (Jantarny), wo außer dem Bernsteintagebau und -museum und dem breiten Sandstrand auch der Besuch des Holocaustmahnmals auf dem Programm stand.

Auf der Heimreise nach Deutschland machte die Gruppe Halt in der polnischen Hafenstadt Danzig. Neben dem Besuch der Altstadt und der Westerplatte stand hier das Europäische Solidarnosc-Zentrum (ECS) im Mittelpunkt. Das ECS auf dem Gelände der ehemaligen Danziger Leninwerft erinnert an die Solidarnsc-Bewegung und die antikommunistische Opposition in Polen und Europa. Hier nahmen die Ereignisse ihren Anfang, die die kommunistische Herrschaft zum Wanken brachten und letztlich zum Fall der Berliner Mauer und zur Freiheit in ganz Ost- und Mitteleuropa führten

Ein letzter Stopp vor der Rückkehr wurde in Eisenhüttenstadt eingelegt, der einzigen Stadt in Deutschland, die nach dem Zweiten Weltkrieg völlig neu gegründet wurde. Nach einer Reise durch die deutsche und europäische Geschichte der letzten einhundert Jahre mit über 4000 Buskilometern kam die Gruppe mit vielen neuen Erfahrungen, Erkenntnissen und Freundschaften wieder gut in der Heimat an.