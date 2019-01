Auf frischer Tat ertappt

Dank einer Zeugin hat die Polizei nach einem Einbruch im Bad Buchauer Wertstoffhof zwei Diebe festgenommen. Gegen 19 Uhr sah die Frau die zwei Verdächtigen in der Unterbachstraße. Sie informierte die Polizei, die den 17- und den 20-Jährigen in einem Biberacher Stadtteil festnahm. Ihr Auto war voll beladen mit Wertstoffen, die sie offenbar zuvor durch den Zaun transportiert hatten. Die Polizei stellte das Auto vorübergehend sicher. Der Vorfall ereignete sich bereits vergangenen Donnerstag, aus ermittlungstaktischen Gründen teilte die Polizei den Fall erst jetzt mit. Weitere Ermittlungen führt der Polizeiposten Bad Schussenried (Telefon 07583/94202-0).

Das Verhalten der Zeugin lobt die Polizei ausdrücklich. Sie hätte überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. „Tu was“ heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Es gibt Situationen, in denen die Täter offensichtlich stärker und zu jeder Art von Gewalt bereit sind. Wegsehen oder weglaufen aber ist keine Lösung. Deshalb rät die Polizei: Suchen Sie Mitstreiter und verständigen Sie umgehend die Polizei. In Gefahr begeben muss sich keiner! Aber jeder kann genau beobachten, um so der Polizei wichtige Details zur Beschreibung der Täter zu geben. Auch der Notruf kann jeder, der ein Telefon hat, wählen!