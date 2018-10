Auf einen Traufgang bei Albstadt

Die Ortsgruppe Federsee des Schwäbischen Albvereins aus Bad Buchau unternimmt am Sonntag, 7. Oktober, eine Ganztageswanderung bei Albstadt. Der Traufgang „Ochsenbergtour“ hat lediglich zehn Kilometer Länge und verläuft über gut beschilderte Wege. Es werden rund 370 Höhenmeter erwandert. Gutes Schuhwerk ist erforderlich und Stöcke werden auch empfohlen. Ebenso sollte ein Rucksackvesper dabei sein. Wanderführer ist Hans-Jürgen Walser. Start ist um 10 Uhr in Fahrtgemeinschaften am Haus mit Herz. Gastwanderer sind willkommen.