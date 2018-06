Auf der Ziellinie abgefangen

Nach einem souveränen Auftritt am dritten Hallenspieltag in Riedlingen galt es am letzten Spieltag für den SV Bad Buchau den ersten Tabellenplatz zu behaupten und sich somit die Meisterschaft zu sichern. Doch es kam alles anders als erwartet.

Mit vier deutlichen Siegen aus dem Spieltag in Riedlingen und somit maximaler Punktzahl in der Tasche, reisten die Spieler selbstbewusst zum alles entscheidenden Spieltag nach Lindau. Doch bereits im ersten Spiel gegen Obereitnau zeichnete sich ein gewaltiger Formeinbruch ab. Die mit einem Feldspieler weniger angetretenen Obereitnauer kämpften hervorragend um jeden Ball und wiesen den Tabellenführer deutlich in seine Schranken (23:16).

Im zweiten Spiel gegen Dornstadt konnte das Buchauer Team einen Sieg verbuchen (20:16). Doch im Anschluss gegen die souverän stehende Erlenmooser Mannschaft blieben die Buchauer unter ihren Möglichkeiten und verloren mit 19:13.

Auch in der folgenden Parie gegen die zweitplatzierten Lindauer gelang kein Buchauer Sieg. Beide Mannschaften schenkten sich bis zum Seitenwechsel keinen Punkt, aber die Buchauer konnten die konzentrierte Leistung der ersten Halbzeit nicht bis zum Ende durchhalten. Lindau siegte mit 27:17.

Somit stand nach diesem Spiel fest, dass der SV Bad Buchau, zwar immer noch an der Spitze der Tabelle stehend, nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden kann. Diese Möglichkeit besteht nun für den SV Lindau, der an seinem letzten Spieltag mit dem Gewinn von drei Spielen, den SV Bad Buchau noch auf der Ziellinie abfangen kann.

Nichtsdestotrotz schaut die Buchauer Mannschaft mit Peter Renz, Gerhard Kienzler, Matthias Kienzler, Franz-Josef Rieger, Joe Pfeifer, Markus Fechter und Andreas Berdami auf eine erfolgreiche Hallenrunde zurück, die sich durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein gutes Miteinander der Faustballer auszeichnete.

Gerade die Verbundenheit der Faustballgemeinde, das variable und doch technisch anspruchsvolle Spiel, die stets im Auge gehaltene Fairness der Mannschaften untereinander und die respektvolle Anerkennung der Leistung der gegnerischen Mannschaft mache die Sportart Faustball zu etwas ganz Besonderes, heißt es in einer Mitteilung.

Die Faustballabteilung des SV Bad Buchau lädt zur Faustballstadtmeisterschaft mit anschließender Abteilungsversammlung am Samstag, 7. März, ab 14 Uhr in die Halle der Federseeschule ein. Alle aktiven und ehemaligen Faustballer des SVB sowie Freunde und Interessierte dieser Sportart sind herzlich willkommen.