Auf der Suche nach der wahren Liebe

„Meine schöne innere Sonne“ heißt der neue Film mit Juliette Binoche. Zu sehen ist er am Dienstag, 20. Februar, im großen Saal des Kurzentrums Bad Buchau. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zum Inhalt: Die Künstlerin Isabelle (Juliette Binoche) lebt in Paris und ist dort umgeben von Menschen, aber trotzdem einsam. Über einen Mangel an beruflichem Erfolg und Anerkennung kann sie sich nicht beklagen. In der Liebe läuft es für sie jedoch weit weniger gut, zu hoch sind ihre Ansprüche an mögliche Kandidaten, zu unterschiedlich die Erwartungen an eine Beziehung, zu unbefriedigend erscheinen ihr die Männer, mit denen sie Affären hat, ob es ein Banker (Xavier Beauvois) ist, ein Schauspieler (Nicolas Duvauchelle), ein sensibler Künstler (Alex Descas) oder ein Arbeiter (Paul Blain). Isabelle weiß nicht weiter und wendet sich schließlich an den Wahrsager Denis (Gérard Depardieu), in der Hoffnung, dass er ihr die Frage beantworten kann, ob es die wahre Liebe überhaupt gibt...