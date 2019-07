Auf den Spuren von Sebastian Kneipp

Ein Morgengebet und der Reisesegen von Chorpräses Pfarrer Martin Dörflinger haben die Teilnehmer am Jahresausflug des Bad Buchauer Stiftschors auf die Fahrt ins bayrische Allgäu eingestimmt. Chorvorsitzende Marianne Preißing und Chorleiterin Renate Bechtle freuten sich über die große Teilnehmerzahl.

Planmäßig war bald das erste Reiseziel in Kaufbeuren-Neugablonz zum Besuch der Gablonzer Schmuckindustrie erreicht. Zur Einführung gab es interessante Informationen über den Industriezweig, dessen Zentrum bis 1945 in Gablonz an der Neiße im heutigen tschechischen Jablonec lag und nach dem Zweiten Weltkrieg von vielen Sudetendeutschen aus Gablonz im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz wieder auflebte. Die in vielen Ausstellungs-Vitrinen präsentierten Produkte zeigten auf, wie in Kombination von Glas, Metall und Kunststoff Schmückendes und Modisches in nahezu unendlichen Variationen entstehen kann. Beeindruckt von der Vielfalt und Schönheit der Schmuckstück fand so manches Exemplar als Reisesouvenir eine neue Besitzerin.

Auf der Weiterfahrt nach Bad Wörishofen steuerte die Reisegruppe das ehemalige Benediktinerkloster Irsee an. Dort gastierte der Stiftschor zum traditionellen Ausflugssingen, mit Gitarrenspiel von Pfarrer Dörflinger begleitet, in der Klosterkirche. Sie zählt heute mit der berühmten Schiffskanzel zu den schönsten Barockkirchen weit und breit.

Nach dem obligatorischen Gruppenfoto vor dem Klosterportal wurde nach wenigen Kilometern Fahrstrecke der Kneipp-Kurort Bad Wörishofen erreicht. Bei einer Stadtführung begaben sich die Sänger auf die Spuren des als Naturheilkundler und „Wasserdoktors“ bekannt gewordenen katholischen Priesters Sebastian Kneipp. In seinem Heilverfahren benennt Pfarrer Kneipp: die Heilkraft des Wassers in unterschiedlicher Anwendung, die Kräuter und ihre medizinische Wirkung, die gesunde Ernährung, die Bewegung und die Ordnung, die Ausgeglichenheit der Seele. Vorbei am Kurhaus, dem Denkmalplatz mit der Statue Kneipps und dem Sebastianeum, der von Kneipp gegründete Krankenanstalt und heutigen Kneipp-Kurklinik führte der Rundgang bis zur barockisierten Stadtkirche St. Justina, wo Kneipp als Pfarrer wirkte und in einem Deckenfresko dargestellt ist. Im benachbarten Dominikanerinnenkloster, dem Kneipp als Beichtvater zugeordnet war, wurde die Klosterkirche besichtigt. Sie ist ein barocker Saalbau. Den Stuck an der Decke und an den Wänden schuf der berühmte Architekt und Stuckateur Dominikus Zimmermann. Die angebaute Marienkapelle enthält eine Schwarze Madonna in spätgotischem Stil, von der es heißt, sie sei eine Kopie des Gnadenbilds im Kloster Einsiedeln.

Nach der kurzweiligen Stadtführung mit Information über das Leben und Wirken Sebastian Kneipps und die Entwicklung von Wörishofen zum bekannten Kurort und Heilbad gab es je nach Interesse Gelegenheit zum Besuch des Kurparks oder zum Bummel durch die Kurpromenade. Gerade rechtzeitig vor einem aufgezogenen Gewitterregen erreichten die meisten Stadtbummler noch trockenen Fußes den Busbahnhof. Auch ein Verkehrsstau auf der Autobahn konnte die gute Ausflugsstimmung nicht trüben, da man mit Pfarrer Dörflinger und Sängerfreund Rüdiger Klan zwei Musikanten an Bord hatte, die zum Mitsingen bekannter Lieder einluden.