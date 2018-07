Auf den Spuren prähistorischer Siedler

Wer die Federseeregion einmal mit anderen Augen sehen möchte, kann sich am Sonntag, 22. Juli, 9 bis 12 Uhr auf die Spuren prähistorischer Siedler begeben.

Dieses besondere Führungsangebot richtet sich sowohl an Natur- als auch an Kulturfreunde. Der rund dreistündige Spaziergang führt auf zirka 4,5 Kilometern Länge sowohl zu archäologischen Fundstätten mit Seltenheitswert, darunter die Unesco-Welterbe-Fundstelle „Siedlung Forschner, als auch zu imponierenden Stellen der moortypischen Flora und Fauna des Naturschutzgebietes.

Durch die umfangreichen Renaturierungen des Naturschutzes der letzten Jahre profitierten Natur und Archäologie gleichermaßen. Seltene Tier- und Pflanzenarten kehrten wieder zurück ins Ried, während die jahrtausendealten Hausgrundrisse, Einbäume und Paddel durch die Erhöhung des Moorwasserspiegels vor dem austrocknungsbedingten Zerfall bewahrt wurden.

Teilnehmer dieser besonderen Führung haben die Chance, eine Landschaft mit Prädikat aus verschiedenen Blickwinkeln und aus nächster Nähe kennenzulernen. Dabei werden sie fachlich fundiert begleitet und erfahren Interessantes über die Kostbarkeiten dieses Naturschutzgebietes wie auch Spannendes zur archäologischen Forschungsgeschichte in einer Moorlandschaft, die in selten großer Funddichte Lebensspuren unserer Vorfahren aus der Stein- und Bronzezeit konserviert hat.

Die Führung findet bei jedem Wetter statt. Daher werden entsprechende Kleidung und bequeme Schuhe empfohlen, eventuell ein Fernglas und auch ein kleiner Snack plus Getränk.

Treffpunkt in Bad Buchau ist der Zugang C zum archäologischen Moorlehrpfad an der Abzweigung der L280 von der L275. Parkmöglichkeit ist vorhanden. Diese Exkursion kostet 8 Euro pro Person. Anmeldung wird im Federseemuseum erbeten.

Eine weitere öffentliche Führung wird außerdem noch am Samstag, den 8. September, von 14.30 bis 17.30 Uhr angeboten. Gruppen können eine individuelle Führung nach Vereinbarung buchen, auf Wunsch auch mit dem Fahrrad: Telefon 07582/8350 oder info@federseemuseum.de.