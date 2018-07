Auf den Slacklines sind Balance und Konzentration gefragt

Hanna Schilling, Erstklässlerin an der Federseeschule Bad Buchau, hat beim Quiz „Die Gemeinschaftsschule und Du“ am „Tag der Gläsernen Schule“ den Hauptpreis gewonnen: ein Gutschein für einen „Erlebnispädagogischen Nachmittag mit Tim Volkstorf“ und zwar mit einer Gruppe ihrer Wahl. Die Preisträgerin beschloss zusammen mit ihren Eltern, den Hauptgewinn mit der ganzen Klasse 1a zu teilen.

Inzwischen konnte der attraktive Preis bei schönstem Wetter eingelöst werden. Dazu machte sich die Klasse mit Lehrerin Myriam Mayerhofer und Erlebnispädagoge Tim Volksdorf auf den Weg zum Wackelwald.

Bereits im Kurpark gab es für die begeisterten Kinder ein kniffliges Naturquiz zu lösen. Im Wackelwald angekommen, erwartete die Jungen und Mädchen dann eine echte Vertrauensübung, denn es galt den jeweiligen „blinden“ Partner, dem eine Augenbinde umgebunden war, ohne zu reden sicher über Wurzeln, Erdlöcher und vorbei an Bäumen und Ästen zu führen. Dabei war es erstaunlich, was die Kinder in der Stille so alles hören konnten.

Neue Talente werden entdeckt

Schließlich stand für die kleinen Abenteurer das Balancieren auf Slacklines auf dem Programm, das hohe Anforderungen an das Zusammenspiel von Balance, Konzentration und Koordination stellte. Tim Volkstorf hatte die Schlauchbänder zuvor zwischen den Bäumen im Kurpark gespannt, auf denen die Kinder dann mit viel Freude und Durchhaltevermögen trainierten und so mancher sein besonderes Talent unter Beweis stellte.

Der erlebnisreiche Nachmittag endete schließlich mit einem vergnüglichen Gruppenspiel im Pausenhof der Federseeschule, wo die Eltern ihre Kinder in Empfang nahmen.