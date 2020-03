Auf alles gefasst sein

Das öffentliche Leben in Bad Buchau beschränkt sich nach Ausrufung der bundesweit geltenden Kontaktsperre auf ein absolutes Minimum – davon massiv betroffen sind insbesondere Schloss- und Federseeklinik sowie die angeschlossenen Kureinrichtungen. Nachdem bereits der Federseesteg, die Adelindis-Therme und ihr Bistro, das Thermenhotel sowie das Café-Restaurant im Kurzentrum wegen der Corona-Krise geschlossen worden sind, gilt für die beiden Kliniken ein striktes Besuchsverbot. Das Gesundheitszentrums Federsee sagte dieser Zeitung, sogenannte Heilverfahren-Patienten würden seit gestern nicht mehr aufgenommen. Patienten und Mitarbeiter sollten dadurch vor potenziellen Infektionen mit Covid-19 geschützt werden. „Die klinische Grundversorgung ist allerdings gewährleistet. Ein Krisenstab des Gesundheitszentrum kommt täglich zusammen und prüft das weitere Vorgehen. Unsere Patienten werden tagesaktuell informiert“, erklärt Stefan Schreiber, zuständig für Marketing im Gesundheitszentrum.

Jetzt stehen weniger Betten bereit

Anschlussheilbehandlungs-Patienten nähmen die beiden Krankenhäuser in Bad Buchau jedoch weiterhin auf, sagte Schreiber. Denn diese Patienten, die in anderen Krankenhäusern operiert oder therapiert wurden, erhalten in Bad Buchau eine Rehabilitation. Das entlaste die Kliniken, welche die Erkrankten anfangs behandelten. Gleichwohl hat die Federseeklinik den Normalbetrieb von 400 auf jetzt 150 Betten heruntergefahren und rigide Einzelmaßnahmen erlassen. Die Schlossklinik bietet normalerweise 180 Betten für Rehapatienten der Indikationen Psychosomatik und Neurologie an. Mit dem Aufnahmestopp für Fälle von „Heilverfahren“ würden jetzt nur noch rund 130 Patienten behandelt. „Auch in Zeiten des Coronavirus sind damit die Rehakliniken eine wichtige Unterstützung für die Akutkrankenhäuser“, erklärt Stefan Schreiber.

Abstand zu anderen Patienten wahren

Darüber hinaus hat sich der Tagesablauf in den Einrichtungen auch außerhalb der Operationssäle und Klinikzimmer verändert. „Die räumlichen Abstände der Menschen, die im Speisesaal essen, mussten erhöht werden. Dadurch gibt es jetzt einen Drei-Schicht-Betrieb. Wir bieten zudem keine Therapieeinheiten mehr mit mehr als 20 Personen an“, erklärt Schreiber. Die Standards für Hygiene sowie Präventionsmaßnahmen hinsichtlich von möglichen Virus-Erkrankten seien in beiden Häuser sehr hoch.

Weiter berichtet Stefan Schreiber davon, dass Patienten ausschließlich den zentralen Ein- und Ausgang beider Krankenhäuser mit speziellen Schlüsseln nutzen dürften. Sonstige Türen seien geschlossen, damit nicht unberechtigte Besucher die Räume der Einrichtungen frequentierten. „Der logistische und personelle Aufwand ist dadurch erheblich. Zugleich leisten unsere Mitarbeiter Großartiges während dieser dynamischen Veränderungen“, sagt Stefan Schreiber. Allerdings könnte ein Teil der Klinikmitarbeiter bald von Kurzarbeit betroffen sein. „Wir sind noch in der Entscheidungsphase“, sagte er. Noch sei unklar, in welchen Bereichen Kurzarbeit angeordnet werden könnte.

Gemeinsame Koordination der Kapazitäten zwischen Sana-Kliniken und Gesundheitszentrum Federsee

Indessen führt das Gesundheitszentrum Federsee Gespräche mit den Sana-Kliniken Biberach, wie bei einer möglichen rapiden Vermehrung von Corona-Erkrankten in der Region koordiniert vorgegangen werden könnte. Möglicherweise könnte sowohl die Federsee- als auch die Schlossklinik Bettenkapazitäten für Normalpatienten vorhalten. Dadurch könnten die Sana-Kliniken im Fall der Fälle mehr Covid-19-Erkrankte betreuen und ihre Normalpatienten nach Bad Buchau überführen.