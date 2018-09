Bewegung ist am Sonntag, 23. September, von 12 bis 17 Uhr im archäologischen Freigelände des Federseemuseums Bad Buchau angesagt. Nach dem Motto „Auf Achse in die Steinzeit“ nimmt Patrick Geiger vom Museumsteam die Besucher mit auf eine Reise zu den Ursprüngen der Globalisierung. Anhand ausgewählter Materialien und Funde bietet Patrick Geiger Einblicke in die ausgeklügelte Infrastruktur und in die logistischen Möglichkeiten unserer Vorfahren. In einem offenen Mitmach-Angebot sind viele helfende Hände kleiner und großer Besucher herzlich willkommen. Außerdem gibt es spannende Aufgaben zu erfüllen und verschiedene Transportvarianten zu testen. Einzigartige Originalfunde zu diesem Thema präsentiert die neue Dauerausstellung, darunter Radteile aus der Zeit um 2900 vor Christus, die zu den ältesten Scheibenrädern der Welt zählen. Daneben zeigen auch bronzezeitliche Speichenräder, die in der Vitrine glänzen, die Entwicklung des Rads in Konstruktion und Technik. Was früher am Federsee über hölzerne Bohlenwege rumpelte, gilt heute als Meilenstein früher Mobilität und als Revolution für das Transport- und Verkehrswesen. Bereits vor über 6000 Jahren wurden Personen und Waren zudem relativ leicht zu Wasser transportiert. Das typische Wasserfahrzeug in den Moor- und Ufersiedlungen des Voralpenlands war der Einbaum. Flüsse und Seen bildeten die ersten natürlichen Handels- und Verkehrswege. Allein über 50 Einbaum-Funde wurden in der Federseeregion geborgen.

Weitere Informationen: Federseemuseum Bad Buchau, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Telefon 07582/8350,