Auch Wäscher will in den Kreistag

Auch Tobias Wäscher kandidiert am 26. Mai für den Kreistag. Damit ist er der siebte Bürgermeister aus dem westlichen Landkreis, der zur Wahl antritt. Wäscher hat am Montag den Gemeinderat in Betzenweiler über seine Kandidatur auf der Liste der Freien Wähler informiert.

Wäscher bewirbt sich wie seine Amtskollegen Dietmar Holstein aus Dürmentingen, Werner Binder aus Uttenweiler, Andreas Schneider aus Langenenslingen und Jürgen Köhler aus Ertingen erstmals für den Kreistag, während Peter Diesch (Bad Buchau) und Marcus Schafft (Riedlingen) bereits dem noch amtierenden Gremium angehören. Wie Holstein und Binder steht Wäscher auf der Liste der Freien Wähler, während Köhler, Schneider, Schafft und Diesch für die CDU antreten.

Wäscher gehört zur Riege der jungen Bürgermeister. Der 36-Jährige hat vor knapp einem Jahr als Alleinbewerber die Wahl in Betzenweiler gewonnen und am 1. April die Nachfolge von Dietmar Rehm angetreten. Für ihn sei von Anfang an klar gewesen, dass er auch für den Kreistag kandidieren wird: „Das hatte ich immer im Kopf, auch aus der Zeit im Landratsamt.“ Wäscher war zuvor bei der Kreisbehörde als Breitbandbeauftragter für schnelles Internet zuständig und in dieser Funktion nah am kommunalen Geschehen. Es sei wichtig, dass die Gemeinde eine Stimme in der Kreispolitik habe, die mitspreche und mitentscheide: „Man ist näher an den Informationen. Sonst steht man irgendwann vor vollendeten Tatsachen.“

Für Bürgermeister kleiner Gemeinden mit ohnehin knappen Personalressourcen bedeute das sicherlich weiteren Zeitaufwand mit weiteren Sitzungen. Bestärkt in seiner Entscheidung habe ihn aber, dass er dazu durchweg Zuspruch bekommen habe. Die Fraktion der Freien Wähler sei auf ihn zugekommen. „Da waren auch noch andere, aber das waren die ersten.“ Relativ schnell habe man gemeinsame Schnittmengen festgestellt: „Das muss passen von der Einstellung her.“ Dass es passt, habe er auch im Austausch mit Kollegen auf der FWV-Liste festgestellt.

Auch Wäscher teilt die Ansicht, dass der Kreistag einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen sollte. Und bei den Bürgermeistern, die kandidieren, handle es sich nicht durchweg um Verwaltungsfachleute. So sei er selbst, wie einige andere Kollegen, kein „typischer Verwalter.“ Wäscher hat eine Schreinerausbildung absolviert und den Gesellenbrief gemacht. Auf der anderen Seite sei es sinnvoll, dass die Bürgermeister ihre Region, die Bevölkerung und die Unternehmen im Kreistag vertreten: „Das ist ja nicht aus Eigeninteresse.“

Was die Besetzung der Ausschüsse angeht, hat Tobias Wäscher zwar eine persönliche Präferenz: Sein Steckenpferd, das Thema Breitband, wird im Verwaltungs- und Finanzausschuss behandelt. Als Neuling überlasse er aber den alten Hasen den Vortritt.