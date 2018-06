Bad Buchau/Hayingen (sz) - Die Spannung steigt: Zur Primetime um 20.15 Uhr strahlt die ARD am Montag, 11. Juni, die Sendung „Was Deutschland bewegt“ aus. Dann können die Zuschauer die Aufnahmen sehen, die beim Dreh des ARD-Teams im Mai in Bad Buchau und Riedlingen entstanden sind.

In der Dokumentation der Reihe „Was Deutschland bewegt“ stellt Redakteur Jürgen Rose die Seniorengenossenschaft Riedlingen vor. In Riedlingen und Bad Buchau bewegt sich sehr viel, denn die mit dem Zukunftspreis ausgezeichnete Seniorengenossenschaft bietet mit ihren Tagespflegen eine Entlastung für Angehörige an und bedient ein Repertoire von der Essenslieferung bis zu Hilfen rund ums Haus. Josef Martin, Vorsitzender und Gründer, hat es über 25 Jahre verstanden, den Bedarf zu erkennen und die Strukturen anzupassen.

Ein großer Schwerpunkt der Sendung legte die Redaktion mit auf den Einrichtungsleiter Michael Wissussek, den Künstler, Musiker und Pfleger, der es versteht, an Demenz erkrankte Menschen zu integrieren und neben seinen Aufgaben in den Tagespflegen Feste und Events für Senioren mit oder ohne Demenz organisiert.

„Tag der Freude“ für die Senioren

Vom Maifest bis zur Tanzveranstaltung, hatte das Drehteam einiges vor die Linse bekommen. „Da ist ja wahnsinnig was los“, urteilte Redakteur Jürgen Rose. So auch beim letzten Drehtag auf Schloss Ehrenfels bei Hayingen. Renate Baronin von Ritter hatte zum „Tag der Freude“ eingeladen und rund 50 Senioren, Betreuer und Angehörige nahmen das Angebot wahr. Baronin von Ritter und Michael Wissussek haben zusammen Sozialmanagement studiert und sind beide sehr für an Demenz erkrankte Menschen engagiert. So war auf Schloss Ehrenfels Demenz oder ein Handycap kein Problem und ein wunderschöner Tag konnte beginnen.

Nach der Begrüßung in der Schlosshalle bei einem kleinen ersten Drink führten Baronin von Ritter und ihr Sohn durch die historischen Räume des Schlosses. Zur Überraschung der Gäste waren die Räume belebt. Die Gruppe Venezia aus Bad Buchau, ausgestattet mit wunderschönen Kostümen von Irmgard Wissussek, hatte sich in der altehrwürdigen Szenerie eingefunden. Und damit nicht genug, Michael Wissussek saß am historischen Flügel im Winterwohnzimmer und entlockte dem Instrument aus dem 18. Jahrhundert wohlklingende Töne. So wurde bereits aus der Führung pure Berührung.

Baron als Grillmeister

Dies sollte sich bei den Original Quetschharmonikern fortsetzen, die in der Remise des Schlosses die Gäste volkstümlich begrüßten. Die Tische waren festlich eingedeckt, das war die Leistung der Baronin und ihrer Helfer, die mit Liebe zum Detail ein wunderschönes Ambiente schafften. Der junge Baron hingegen übernahm als Grillmeister persönlich die Verantwortung fürs Mittagessen. Nach dem Essen sollte man sich bewegen, kündigte Wissussek an, der bereits im Kostüm der Kolibris am Mikrofon stand. Limbo Dance bei Senioren? Es dauerte keine fünf Minuten und die Tanzfläche war voll und die Gäste bei bester Stimmung. Magie brachte ein Zauberer- und Ballonkünstler, bis es mit den Quetschharmonikern wieder mit der zünftigen Gaudi losging.

So endete ein schöner Nachmittag, und das Kamerateam drehte, bis die letzte Person in den Fahrzeugen des Fahrdiensts saß. Dann traten nach dem vierten Drehtag auch die ARD-Mitarbeiter ihre Heimreise an. Alle warten nun gespannt darauf, welche Szenen nach dem Schnitt in der Dokumentation am Montag zu sehen sind. Auch wenn sicher nur Bruchteile der Events ausgestrahlt werden, so ist sich Wissussek sicher, waren es Tage der Wertschätzung.