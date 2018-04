ARD-Kameras beim „Tanz in den Mai“

„Der Tanz in den Mai“ ist ein Highlight unter den Veranstaltungen für Senioren in der Region. Das Haus mit Herz, unterstützt vom Verein „Bürger für Bürger“ und der Stadt Bad Buchau, veranstaltet am Dienstag, 8. Mai, den 6. Seniorentanz in den Mai im Kurzentrum. Mit dabei sind auch Kameras der ARD.

Unter dem Motto „Zünftig in den Mai“ sorgen Maggie und Charly Braig als Duo Trollys, ehrenamtlich wieder für gute Stimmung und laden zum Tanz, Schunkeln und Mitsingen ein. Ein Fahr- und Begleitdienst ist über die Seniorengenossenschaft Riedlingen eingerichtet und bringt die Senioren zur Veranstaltung, damit von 14 bis 17 Uhr gefeiert werden kann.

Bei Kaffee, Kuchen und Geselligkeit steht die Bühne offen für Klara Mattmann und Rose Knoll und weitere Gäste, die sich spontan mit Programmbeiträgen einbringen dürfen. Initiator und Musiker Michael Wissussek, wird sich auch in diesem Jahr mit seiner Quetsche und anderen Instrumenten bei der Band einreihen.

In den vergangenen Jahren erfreuten sich viele Senioren des Angebotes, darunter waren Gäste der Tages- und Demenzpflege Riedlingen und Teilnehmer der Betreuungsgruppe Unlingen. Durch den Frauenbund Bad Buchau unterstützt, war es auch einer großen Zahl der Bewohner des Marienheimes möglich die Veranstaltung zu besuchen. Das ZfP Bad Schussenried besuchte ebenfalls die stimmungsvolle Veranstaltung. Im Zeichen der Inklusion sind auch Familien und Schüler wieder herzlich willkommen.

Die Veranstaltung wird wieder von dem Geschäftsführer der Moor-Heilbad Buchau gGmbH, Walter Hummler, mit der kostenfreien Nutzung des Saales unterstützt. Das Fernsehteam der ARD-Sendung „Was geht in Deutschland“ wird die Veranstaltung mit der Kamera begleiten. Sendetermin ist der 11. Juni, 20.15 Uhr, im ARD. Die Gäste sind eingeladen „zünftig“ in Tracht und Dirndl an der Veranstaltung teilzunehmen.