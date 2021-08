Archäotechniker zeigen Geschichte live

Bequem durch fast 15 000 Jahre Geschichte spazieren, das können die Besucher des Federseemuseums am Sonntag, 15. August. Ein Eiszeitjäger, ein jungsteinzeitlicher Bauer und ein Bronzeschmied laden ein, ihre Welt zu entdecken.

Von 10 bis 18 Uhr schlüpfen Archäologe Rudolf Walter und die Archäotechniker Alexander Bauer und Patrick Geiger in ihre Rollen. Von der eiszeitlichen Jagd und ersten genialen Erfindungen über die fundamentalen Veränderungen in der Jungsteinzeit bis zur Bronzezeit, deren gesellschaftliche Umbrüche auch die heutige Gesellschaft geprägt haben, geben sie einen eindrucksvollen Überblick über diese Epochen.

In der letzten Eiszeit vor rund 15 000 Jahren warteten Rentierjäger an der Schussenquelle auf ihre Beute. Rudolf Walter zeigt, dass für die kleinen Gruppen dabei nicht nur gute Jäger wichtig waren, sondern auch handwerkliches Geschick und Experimentierfreude. Im Laufe der Jungsteinzeit kam es auch am Federsee vor mehr als 6000 Jahren zu einer völlig neuen Lebensweise. Erstmals siedelten Menschen für Jahre an einem Ort, hielten Vieh und bauten auf Feldern Getreide und andere Pflanzen an. Alexander Bauer führt in diese Zeit ein. Hier wird klar, dass nun eine neue – vorausschauende – Denkweise Einzug gehalten hatte. In der darauf folgenden Bronzezeit rückte Europa durch die Herstellung von Bronze näher zusammen. Patrick Geiger präsentiert ganz praktisch den Alltag dieser Ära und thematisiert dabei die Auswirkungen der Arbeitsteilung und sozialen Hierarchien auf die damaligen Menschen.

Tipp: Wer selbst eine eiszeitliche Jagdwaffe ausprobieren oder wie in der Bronzezeit eine Runde mit dem Einbaum drehen möchte, hat am Wochenende von 13.30 bis 16.30 Uhr die Möglichkeit dazu.