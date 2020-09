Archäologie und Natur

Eine besondere Führung für Archäologie- aber auch Naturliebhaber bietet das Federseemuseum Bad Buchau am Samstag, 12. September, ab 13 Uhr an. Interessierte sollten sich bis Samstag, 5. September, im Federseemuseum (Telefon 07582/8350) anmelden. Unter fachkundiger Anleitung werden im südlichen Federseemoor herausragende Pfahlbau-Fundstellen wie die „Siedlung Forschner“ besucht, die als Welterbe deklariert wurde. Man begibt sich dabei nicht nur auf die Spuren der frühen Siedler am Federsee, sondern lernt auch die einzigartige Natur des größten Moores Südwestdeutschlands kennen, das Lebensraum für seltene Tierarten und Pflanzen ist. Die fünf Kilometer lange Tour dauert zirka drei Stunden und startet am Zugang C des archäologischen Moorlehrpfads im südlichen Federseeried (Umgehungsstraße Bad Buchau – Bad Schussenried, an der Abzweigung nach Bad Buchau).