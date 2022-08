Archäobotanik-Welterbe unter dem Mikroskop

Am Federsee ist durch außergewöhnlich gut erhaltene Pflanzenreste ein genaues Bild der prähistorischen Umwelt entstanden. Am 14. August stellt der Archäobotaniker Christoph Herbig seine unschätzbar wichtige Arbeit vor und zeigt, wie kleinste Pollen und Samen wertvolle Hinweise auf die Vegetation der Pfahlbauzeit geben. Dies teilt das Federssemuseum mit. Vom Urgetreide bis zu Südimporten wie Sellerie oder Dill-Pflanzen waren für die Menschen lebenswichtig und wurden schon seit der Steinzeit über weite Strecken verbreitet. Besonders im feuchten Moorboden des Federseerieds haben sich Teile dieser die Jahrtausende über erhalten. Durch solche Pflanzenreste konnten Forscher ein detailliertes Bild von Klima und Umwelt der Pfahlbauer nachweisen, wie es selten möglich ist. Christoph Herbig präsentiert von 10 bis 18 Uhr die Vielfalt des prähistorischen Pflanzenspektrums und wie der Mensch in die Umwelt eingegriffen hat. Dabei können Besucher selbst vorgeschichtliche Pflanzen unter dem Mikroskop untersuchen. Von 11 bis 17 Uhr wird dieses Thema praktisch erweitert, wenn Leinbäuerin Regina Lutz am Beispiel der Leinpflanze zeigt, wie Pflanzen vor 5000 Jahren zu feinen Textilien verwertet wurden.