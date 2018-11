Arbeit an der touristischen Marke Bad Buchau

Die Arbeit am Bad Buchauer Tourismuskonzept kann beginnen. In ihrer Sitzung am Dienstagabend haben die Stadträte aus ihrer Mitte Vertreter bestimmt, die sich in einer Steuerungsgruppe einbringen wollen: Von Seiten der CDU-Fraktion sind dies Angelika Lipke und Karl-Heinz Kleinau, von den Freien Wählern Klaus Schultheiß und Charlotte Mayenberger.

Die Steuerungsgruppe sei ein Element bei der Bildung des neuen Marken- und Tourismuskonzepts für Bad Buchau, erläuterte Tourist-Info-Leiterin Elke Spielvogel. Die Gruppe werde einmal zum Auftakt im November zusammenkommen und dann am Ende des Prozesses die Ergebnisse der Bürger-Workshops sichten, zusammenführen und Prioritäten setzen. „Es wäre aber auch toll, wenn die Mitglieder der Steuerungsgruppe auch bei den Workshops dabei wären“, so Spielvogel.

Neben den Räten sollen auch weitere wichtige Akteure in der Steuerungsgruppe vertreten sein. Laut Spielvogel stellen zwölf bis maximal 20 Mitglieder eine sinnvolle Größe dar. Vorstellen könnte man sich neben den Stadträten jeweils ein Vertreter des Nabu-Naturschutzzentrums, des Federseemuseums und des Gesundheitszentrums, zwei bis drei Hoteliers, ein bis zwei Gastronomen, Vertreter der Werbegemeinschaft Bad Buchau und der Verwaltung, Elke Spielvogel und Margit Vaut von der Tourist-Information sowie Bürgermeister Peter Diesch. Damit käme man auf etwa 16 Personen.

Der Gemeinderat hat nach der Sommerpause die Beratungsfirma Kohl & Partner damit beauftragt, die Erstellung des Tourismuskonzepts zu begleiten (SZ berichtete). Noch diesen Monat ist eine Auftaktveranstaltung vorgesehen. Die Steuerungsgruppe soll dann den weiteren Fahrplan aufstellen. Wichtiger Bestandteil des Prozess wird aber die Beteiligung der Bürger sein. Hierzu sind Workshops vorgesehen. Laut Bürgermeister Peter Diesch könnte das Konzept dann bis Mitte nächsten Jahres stehen.