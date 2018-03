Antrag: Parken auf dem Marktplatz

Zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung trifft sich der Gemeinderat Bad Buchau am Dienstag, 27. Februar. Beginn ist um 18 Uhr, diesmal ausnahmsweise wieder im Sitzungssaal des Rathauses. Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: Aktuelle Berichte und Verschiedenes; privates Baugesuch; Bürgerantrag zur Aussetzung des Parkverbots am Marktplatz im Winterhalbjahr; Antrag der WGB auf verkaufsoffene Sonntage am 6. Mai und 28. Oktober; Errichtung der Anstalt Iteos durch Beitritt der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg und Vereinigung der Zweckverbänden KDRS, KIRU und KIVBF zum Gesamtzweckverband 4IT am 1. Juli 2018; Neuregelung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr Bad Buchau; Managementplan für das FFH-Gebiet „Federsee und Blinder See bei Kanzach“ und Vogelschutzgebiet „Federseeried“ (Benennung von Beiratsmitgliedern).