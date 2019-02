Anrufer gibt sich als Polizist aus

Ein mutmaßlicher Betrüger hat sich am Donnerstag bei einem am Telefonanruf in Betzenweiler erfolglos als Polizist ausgegeben. Gegen 9.45 Uhr erhielt ein 74-Jähriger einen Anruf von einem unbekannten Mann. Der meldete sich mit „Kriminalpolizei“. Nachdem der Angerufene mehrfach nachfragte, wer denn am Telefon sei, gab der vermeintliche Polizist auf und beendete das Gespräch. Der 74-Jährige konnte sich noch die Telefonnummer des Anrufers notieren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.