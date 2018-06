Anmeldungen sind ab Montag möglich

Keine Langweile in den Sommerferien! Das ist das oberste Gebot des Kinderferienprogramms, das die Tourist-Information Bad Buchau in Kooperation mit örtlichen Vereinen, Institutionen und Privatpersonen auf die Beine stellt. 32 spannende Programmpunkte sind so zusammengekommen. So können die Kinder in diesem Jahr das POI-Schwingen ausprobieren, Biene Majas wilde Verwandte kennenlernen, tauchen, kochen, schminken und an vielen weiteren Aktionen teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online. So können ab Montag, 25. Juni, zu jeder Tages- und Nachtzeit die Anmeldungen für die Kinder aus Bad Buchau und dem Federseeraum eingetragen werden. Auf der Seite ist auch ersichtlich, welche Kurse bereits stark nachgefragt sind und wo noch Plätze verfügbar sind. Die Bestätigung und die Bezahlung erfolgen weiterhin über die Tourist-Information auf dem Marktplatz, die auch bei Rückfragen zur Verfügung steht. Der Info-Flyer wurde bereits in den Schulen und Kindergärten in Bad Buchau und dem Federseeraum sowie in der Tourist-Information Bad Buchau ausgegeben.

Weitere Details zu allen Veranstaltungen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es online unter Einklappen Ausklappen