Die Anmeldung zur Klasse 5 findet in der Federseeschule-Gemeinschaftsschule Bad Buchau von Montag bis Donnerstag, 8. bis 11. März, jeweils von 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr im Sekretariat im ersten Obergeschoss statt. Aufgrund der aktuellen Situation bitte die Schulleitung die Erziehungsberechtigten um eine Voranmeldung unter Telefon 07582/ 93290 oder per E-Mail unter sekretariat@federseeschule.de. Die Anmeldung zur fünften Klasse ist auch online, postalisch oder per Briefeinwurf möglich. Für die Anmeldung werden Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung, ein Identitätsnachweis und ein Nachweis über den Impfschutz beziehungsweise Immunität des Kindes gegen Masern benötigt.