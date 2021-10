Anmeldung zur Buchauer Impfaktion

Nach den erfolgreichen Erst- und Zweitimpfungen gegen Covid-19 im vergangenen Frühjahr bietet die Stadt Bad Buchau am Freitag, 29. Oktober, in Kooperation mit der Gemeinschaftspraxis Lipke und Diemer die Möglichkeit zur Auffrischungsimpfung an. Die Impfung findet zwischen 9 und 12 Uhr in der Turnhalle der Federseeschule statt. Gebucht werden kann über www.terminland.eu/bad-buchau ab Montagvormittag, 18. Oktober. Weitere Informationen sind auf der städtischen Webseite unter www.bad-buchau.de unter den „Coronavirus-Informationen“ zu finden.

Nach der aktuellen Empfehlung soll folgenden Personen eine Auffrischimpfung (dritte Corona-Impfung) angeboten werden, bei denen die Grundimmunisierung zirka sechs Monate zurückliegt: Personen ab 70 Jahren, Bewohner und Betreute in Pflegeeinrichtungen, Pflegepersonal und andere Tätige mit direktem Kontakt mit den zu Pflegenden in ambulanten, teil- oder vollstationären Pflegeeinrichtungen, Personen mit einem erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Krankheitsverläufe, Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt. An diesem Tag wird ausschließlich der Impfstoff Comirnaty der Firma Biontech/Pfizer verimpft werden.