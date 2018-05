Anleitung zur Vogelbeobachtung

Der Naturschutzbund in Bad Buchau lädt am Sonntag, 13. Mai, Familien und Naturfreunde zu einer gemeinsamen Gartenvogelbeobachtung ein. Führungsleiter Helmut Reinhardt erklärt, wie man die häufigsten Gartenvögel erkennt und gibt Tipps, wie man mehr Singvögel in den eigenen Garten locken kann.

Jetzt ist die beste Zeit zur Beobachtung von Gartenvögeln. Daher startet der Naturschutzbund Nabu am Wochenende die bundesweite Aktion „Stunde der Gartenvögel“. Die Kampagne ruft Naturfreunde auf, alle Vögel zu notieren, die sie innerhalb einer beliebigen Stunde im Garten oder im Park beobachten. „Diese Aktion läuft jetzt im 14. Jahr und liefert dem Nabu wichtige Erkenntnisse über den Bestand, die Bestandsentwicklung und die Verbreitung vieler Vogelarten”, erklärt der Ornithologe Helmut Reinhardt. Wer möchte, kann am Aktionswochenende auf eigene Faust Vögel beobachten, zählen und dem Nabu melden. Meldebögen gibt es unter www.stunde-der-gartenvoegel.de.

Am Federsee bietet der Nabu eine geführte Exkursion am Sonntag, 13. Mai um 9 Uhr an. Die Beobachtungs-Ergebnisse leitet Exkursionsleiter Helmut Reinhardt dann weiter. Treffpunkt für die Gartenvogelexkursion ist die Grafenstube Pilsbar in Bad Buchau-Kappel. Wer hat, bringt Fernglas und Vogelbestimmungsbücher mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ermäßigung für Nabu-Mitglieder.