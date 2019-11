Anja Kapitel ist neue Weinkönigin

Monika Didione ist beim Weinfest des Musikvereins Oggelshausen zur neuen Weinkönigin gekürt worden.

Begonnen wurde das Weinfest mit einem feierlichen Gottesdienst zum Gedenken an den heiligen Bischof Martin in der Pfarrkirche St. Laurentius. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von der Musikkapelle unter der Leitung von Petra Diodone. Im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses konnten sich die zahlreichen Besucher anschließend von den Musikern mit den verschiedensten Köstlichkeiten und Weinen aus der Pfalz versorgen lassen. Zur Unterhaltung der Gäste spielte erstmalig beim Oggelshauser Weinfest die „Allgaier Schlanzlmusi“ auf und begeisterte alle Anwesenden mit ihrem Repertoire an süddeutscher Volksmusik.

Sechs Kandidatinnen konkurrierten in diesem Jahr um den Titel der Oggelshauser Weinkönigin. Die Aufgaben der Kandidatinnen drehten sich rund um das Thema Wein. Neben dem Beantworten von Fragen mussten die Teilnehmerinnen bei einer Blindverkostung ihre Weinkenntnisse unter Beweis stellen und beim Einschenken mit verbundenen Augen ihr Fingerspitzengefühl zeigen. Am Ende entschied Monika Diodone die Wahl für sich und wurde von Anja Kapitel zur 15. Oggelshauser Weinkönigin gekürt. Abgelöst wurde die „Allgaier Schlanzlmusi“ von Reinhold Hospach, der im Anschluss an die Weinköniginnenwahl wieder einmal für eine gut gefüllte Tanzfläche sorgte.