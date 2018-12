Angebranntes Essen – Vollalarm für die Feuerwehr

Zweimal ist in zwei Tagen die Bad Buchauer Feuerwehr in Vollalarm versetzt worden. In beiden Fällen lösten in der Asylbewerberunterbringung in der Schussenrieder Straße Brandmelder den Alarm aus. Beide Mal war Essen auf dem Herd vergessen worden und brannte an. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstag um die Mittagszeit wurde die Feuerwehr wegen angebrannten Essens über Vollalarm durch die interne Brandmeldeanlage alarmiert. Nach dem Lüften der Küche – auch ein Drucklüfter kam dabei zum Einsatz – konnte die Feuerwehr wieder einrücken.

Ein zweites mal gab es am Donnerstag gegen 22 Uhr Vollalarm. Wieder lösten die Rauchmelder wegen des Essens auf dem Herd die automatische Alarmierung der Wehr aus. Wie schon zwei Tage zuvor rückte ein Löschzug der Buchauer Wehr mit fünf Fahrzeugen an.

Bei einer Brandalarmierung in bewohnten Gebäuden muss immer ein kompletter Löschzug und auch der Rettungsdienst mit. Nicht nur die Küche auch der Flur war verraucht. Mit zwei Lüftern, darunter ein Großlüfter, musste der Qualm aus dem Gebäude entfernt werden. Der Großlüfter, neu bei der Buchauer Wehr, wurde mit einem Feuerwehr-Lastwagen angefahren, da dieser in kein Löschfahrzeug passt.