Andreas Stark bekommt Auszeichnung

Im Rahmen einer Feuerwehrprobe in Bad Buchau konnte sich Andreas Stark über eine hochkarätige Ehrung und Beförderung zum Löschmeister freuen. Kommandant Klaus Merz und sein Stellvertreter Gerhard Blank überreichten dem Jubilar die Verleihungskunde und das Feuerwehr Ehrenzeichen in Silber vom Land-Württemberg für den 25-jährigen Feuerwehr-Dienst. Angefangen hatte Stark, wie fast alle aktiven Buchauer Wehrmänner, in der Jugendfeuerwehr und wurde dann mit 18 Jahren in die aktive Wehr übernommen. Merz äußerte in der Verleihung den Wunsch, dass sich Stark weiterhin wie bisher in der Bad Buchauer Feuerwehr einsetzt.