An Waldrand geparktes Auto fängt Feuer und brennt komplett aus

Ein geparkter Mercedes A-Klasse geriet am Freitagabend gegen 20.15 Uhr bei Tiefenbach in Brand und brannte dabei komplett aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Ein Landwirt hatte von Weitem die pechschwarze Rauchwolke am Waldrand bei Tiefenbach im Gewann „Stockäcker“ aufsteigen sehen. Er alarmierte über Notruf die Leitstelle. Es rückte die interkommunale Feuerwehr Tiefenbach, Seekirch und Alleshausen. Dazu rückte die Stützpunktwehr Bad Buchau ebenfalls an. Bei der zurzeit herrschenden Trockenheit hätte ein Waldbrand verheerende Folgen gehabt, was aber durch die Feuerwehren verhindert werden konnte.

Beim Eintreffen der Wehren stellte sich heraus, dass nicht der Wald, sondern ein Auto im Vollbrand stand. Die Mercedes-A- Klasse war neben dem Weg abgestellt und die Insassen waren zu Fuß unterwegs. Hinzukommende Spaziergänger versuchten das entstehende Feuer selbst zu löschen, mussten aber bald einsehen dass dies nicht mehr möglich war. Warum das Fahrzeug in Brand geriet, ob ein technischer Fehler oder eventuell durch einen heißen Auspuff, Stroh und Gräser in Brand gerieten, muss die Polizei noch überprüfen.