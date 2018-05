Am Federsee schimpft der Rohrspatz

Ins Reich von Rohrspatz und Rohrammer führt Leo Baur vom Nabu-Naturschutzzentrum Federseee am Samstag, 5. Mai. Treffpunkt ist um 19 Uhr das Nabu-Zentrum in Bad Buchau. „Am Federsee können Sie jetzt den Rohrspatz alias Teichrohrsänger hören – von ihm kommt der Spruch, jemand schimpfe wie ein Rohrspatz“, weiß Leo Baur. Der junge Mann macht ein Praktikum im Naturschutzzentrum Federsee und ist fasziniert von den Anpassungsstrategien der Moorbewohner an ihren Lebensraum. Und er hat weitere interessante Details über den Rohrspatz auf Lager, so zum Beispiel, dass dieser ein begabter Stimmenimitator ist – und darüber hinaus am Federsee eine große Bedeutung für den Kuckuck hat. In Stationen durchwandern die Gäste die Moorlebensräume und erfahren, warum das Federseemoor Heimat für viele seltene Arten ist. Baur stellt typische Bewohner vor und erklärt, was der Naturschutz zum Erhalt dieser Arten tut. „Amüsante Anekdoten über das Schilfschwein und die rostenden Federseeschwäne garnieren die Führung, so dass wir einen kurzweiligen Abendspaziergang erleben werden“, verspricht der junge Naturfreund. Die Führung dauert zwei Stunden und startet am Nabu-Zentrum Federsee in Bad Buchau. Nabu-Mitglieder erhalten Ermäßigung.

Mit der Führung klinkt sich das Nabu-Zentrum ein in die landesweite Naturerlebniswoche 2018.