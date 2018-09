Altreifen an der Straße entsorgt

Bei Betzenweiler hat jemand seine ausgedienten Autoreifen neben der Straße entsorgt, berichtet die Polizei. An der Straße Richtung Alleshausen lagen am Montag zwei Altreifen, an der Straße in Richtung Moosburg sogar vier. Die ordnungsgemäße Entsorgung übernahm der Bauhof.

In der Zeit zwischen Freitag und Dienstag luden Abfallfrevler auch bei Kirchdorf an der Iller einen Stapel ausgedienter Reifen auf dem Pendlerparkplatz an der B312/L300 ab.

In beiden Fällen sucht die Polizei Hinweise, die für die Ermittlung der Verantwortlichen dienlich sein könnten. Hinweise nehmen das Polizeirevier Riedlingen, Telfon 07371/9380, und der Polizeiposten Ochsenhausen, Telefon 07352/202050, entgegen.