Alteisensammlung ist am Samstag

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Buchau macht am Samstag, 9. November, eine Alteisensammlung in Bad Buchau einschließlich Kappel. Beginn ist um 9 Uhr. Die Bevölkerung wird gebeten, das Altmaterial gut sichtbar an die Straße zu legen. Sollten größere Gegenstände abzuholen sein, so kann am Samstag ab 7.30 Uhr die Rufnummer 1227gewählt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass keine Kühlschränke und Gefriertruhen mitgenommen werden können, da diese FCKW beinhalten. Diese Gegenstände können bei einer Sperrmüllabfuhr mitgegeben werden.