Als Sänger bleibt Menz dem Chor erhalten

Die Betzenweiler Chöre Voice Projekt und New Voices haben am Samstagabend in der Kirche St. Clemens in Betzenweiler ein brillantes Konzert gegeben. Voice Projekt-Chorleiter Josef Menz gab dabei seinen Abschied.

Singend schlenderten die 52 Sängerinnen und Sänger der beiden Chöre mit dem amerikanischen Kirchenlied „Down to the river to pray“ zum Altarraum. Die beiden Ensembles mit Josef Menz (Voice Projekt) und Daniela Heinrich (New Voices) sangen danach getrennt. Ihre Stücke reichten vom klassischen Kirchenrepertoire bis zu modernen Werken. Verschiedene Solobeiträge rundeten das Programm ab. So machte Lisa Roser mit schöner Solosopranstimme bei „Amazing Grace“ auf sich aufmerksam. Von der Kreuzigung Jesu Christi erzählte danach „He never said a mumbling word“. Chorleiter Menz bestach dabei mit ausdrucksstarker Bassstimme als Solist. Gefühlvoll intoniert erklang von ihm auch das Baritonsolo in „Pie Jesu“. Der Titel „What if God was one of us“ beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten des Glaubens an Gott. Anna Mattmann trug das Lied als Sologesang (Sopran) mit eigener Gitarrenbegleitung vor. In Humperdincks „Abendsegen“ aus der spätromantischen Oper „Hänsel und Gretel“ waren Daniela Heinrich und Lisa Roser die Sopransolistinnen.

Vivaldis „Gloria“ ist eine seiner bekanntesten Kompositionen und eines der am häufigsten aufgeführten Vokalwerke aus dem Barock. Freudig und mit Inbrunst interpretierte Voice Projekt das Werk. Josef Menz dirigierte mit feinem Gespür für die Partitur, leitete mit sanft, aber nachdrücklich modellierenden Händen.

„Knockin’ on heavens door“ ist ein Folk-Rock-Song von Bob Dylan, den Daniela Heinrich mit New Voices in der Version von Eric Clapton präsentierte. Lisa Sauter führte mit Erklärungen zum Programm durch das Konzert. Maria Kniele und Michael Kniele zeigten sich am Klavier und an der Orgel als souveräne Begleiter. Die meisten Lieder trugen die Ensembles in englischem oder lateinischem Text vor. Eine deutsche Übersetzung der Texte fanden die Besucher auf dem Programmflyer.

Pfarrer Martin Dörflinger wirkte als Tenorsänger bei Voice Projekt mit. Daniela Heinrich dankte ihm als Hausherrn für die Überlassung der Kirche. Für Chorleiter Josef Menz war es nach fast 40 Jahren das Abschlusskonzert. „Das Konzert war für uns eine Herausforderung“ bekannte Daniela Heinrich. Im Namen von Voice Projekt dankte sie dem scheidenden Dirigenten für die vier Jahrzehnte Chorgesang unter seiner Leitung. An Josef Menz gewandt sagte sie: „Danke für deine Motivation, danke für den Spaß, den wir mit dir hatten und für deine konsequente Durchsetzungskraft“, die den Chor nach vorne gebracht habe. Mit stehendem Applaus unterstrichen die rund 190 Besucher und die Chormitglieder den Dank an Josef Menz.

Er sei sehr dankbar, sagte Josef Menz im SZ-Gespräch, „wenn man mit begeisterten, netten Leuten Musik machen kann und sich diese Begeisterung auf die Zuhörer überträgt“. Und: Er bleibe Voice Projekt auch künftig als Sänger erhalten. Menz ist noch in anderen Ensembles aktiv. „Die Anzahl der Probenabende bleibt damit konstant“, blickte Josef Menz schmunzelnd voraus.